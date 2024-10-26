«Хайпит, какой он красавчик»: Дакота осудила поведение Natan после измены жене

Недавно женатого рэпера поймали на интрижке с Лерчек.

Певица Рита Дакота ответила на обвинения рэпера Natan, который раскритиковал ее публичный развод с Владом Соколовским. В личном она отстояла свою точку зрения.

Рэпер во время шоу упомянул, что не стал «хайпиться» на теме измен. На днях его застукали за интрижкой с Лерчек, хотя у него есть супруга. И осудил Дакоту. По его мнению, личное дело, а именно развод, она вынесла на суд общественности, а дети стали свидетелями, как расходятся их родители.

Также Natan признался, что поднимал руку на свою жену, но назвал это «отрезвляющей пощечиной». Певица молчать не стала.

«Теперь этот певец ходит по интервью, хайпит и рассказывает, какой он красавчик, что не хайпит», — написала она.

Дакота также обвинила его за критику тех, кто не «молчит в тряпочку, выгораживая изменщика», а говорит людям о своей боли и предательстве. Но больше всего ее поразили высказывания об «отрезвляющей пощечине». И реакции других участников программы, которые его позицию считали нормальной.

«Нет никаких „отрезвляющих пощечин“, милая. Если мужик поднял на тебя руку — беги от него. Если ты боишься или некуда идти — есть шелтеры (убежища для женщин. — Прим. ред.)», — ответила певица.

Что касается детей, то, по словам Дакоты, они счастливы в тех семьях, где не терпят ради них.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек.