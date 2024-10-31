Участники группы «Крематорий» ушли из жизни один за другим

Информация о месте прощания и дате похорон пока не сообщается.

Экс-директор и музыкант группы «Крематорий» покинули этот мир друг за другом. Дарья Шаталова и Максим Гусельщиков скончались в Москве и в Индии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба группы.

Дарья Шаталова

Фото: Из открытых источников

Экс-директор группы «Крематорий» Дарья Шаталова скончалась 29 октября в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. По информации группы, она была прикована к кровати 12 лет.

Во второй половине 2000-х годов Шаталова работала директором «Крематория». Она была замужем за лидером группы «Крематорий» Арменом Григоряном. У супругов остались две дочери.

Максим Гусельщиков

30 октября в индийском городе Ришикеш в Индии ушел из жизни музыкант и композитор Максим Гусельщиков. Он был скрипачом группы с 2008 по 2011-го и с 2012 по 2022 годы. Причиной смерти называют остановку сердца.

Прощание и похороны

«Мы выражаем искренние и глубочайшие соболезнования семьям, родным и близким наших ушедших друзей и коллег. Как это обычно и случается, нам сейчас трудно говорить что-то от себя, поскольку никакие суетные звуки не способны выразить всю глубину нашей скорби», – указано в некрологе.

Информация о месте прощания и дате похорон пока не сообщается.

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