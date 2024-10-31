Зеленский, тем временем, продолжает обижаться на своих союзников. Вслед за США сегодня досталось и Польше. Глава киевского режима фактически обвинил соседей в невыполнении своих обязательств по поставкам оружия. На политическую неадекватность Зеленского сегодня указали в Минске. Там проходит Международная конференция по евразийской безопасности. Сергей Лавров прямо заявил — требования ракет «Томагавк» Киевом вызвали в Вашингтоне недоумение. Все подробности — у корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

В президентском дворце Минска многолюдно. Здесь представители Востока и Запада, в том числе и делегаты из недружественных России и Белоруссии стран — те, кому брюссельская политика давно не по вкусу.

«В США и Европе многие недовольны ситуацией на Украине и Ближнем Востоке. Мир меняется, не Европа, а коллективный, Китай, Россия становятся сильнее», — говорит американский политолог Уильям С. Джонс.

Именно минские соглашения когда-то могли стать гарантом мира. Но, первой в этом призналась экс-канцлер ФРГ Меркель, Европа использовала их лишь как предлог для милитаризации Украины.

Здесь, действительно, почти вся Евразия. 45 стран — от Китая до Венгрии. Не случайно эти министерские встречи проходят именно в Белоруссии. Минск уже не первый год выступает в качестве глобальной миротворческой платформы.

Открывая форум, президент Белоруссии дает понять: западные вложения в гибридную войну с Россией явно не оправдались.

«Но поле боя Украина не победит. Это уже и украинцы понимают, слава Богу, и на Западе. Ну, так надо двигаться, надо договариваться. Каждый день гибнут тысячи ни в чем не повинных людей», — подчеркнул Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

Россия стала крепче экономически, в том числе и в союзе с БРИКС. Поэтому Вашингтон все аккуратнее, порционно финансирует Киев. А на банковой нервничают, требуют эскалации. Дошло до того, что Зеленский открыто выпрашивает у главы Альянса ввести на российскую территорию войска НАТО.

«Зеленский, то, что он говорит, подтверждает каждый раз его полную неадекватность. Мы наблюдаем, конечно же, за теми дискуссиями, которые там идут, наблюдаем за тем, как здравомыслящие деятели политические требуют сконцентрироваться на собственных проблемах, которых там пруд пруди и в Соединенных штатах», — говорит Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.

На западе многие понимают, стратегия по Украине оказалась ошибочной, обернулась инфляцией повышением налогов и цен на газ. Но в ЕС об этом говорят единицы. Зато на одном с нами языке — как Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия — в каком-то смысле исключение из правил: она получает дешевые российские энергоносители, участвует в наших атомных проектах.

«Либеральный мейнстрим в Брюсселе не может смириться со странами, придерживающимися принципа суверенитета. А Венгрия — именно такая страна. На нас давят. Но мы все равно здесь, чтобы говорить о мире. Будущее без диалога — опасное будущее, потому что в его отсутствие риск начала Третьей мировой войны становится очень высок», — подчеркивает Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

Пока в ЕС опустошают свои ангары с вооружением, в США выдают очередной транш Украине, страны Востока, Африки, БРИКС в Минске говорят о мире. На конференцию приглашали Брюссель, но он продолжает добровольную самоизоляцию.