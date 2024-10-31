С космодрома «Плесецк» стартовал «Союз-2.1а»

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Спутник Минобороны выведен на орбиту в расчетное время.

Фото, видео: 5-tv.ru

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С самого северного на планете космодрома «Плесецк» в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз». За пуском на этот раз наблюдали кадеты из разных регионов России. А саму ракету уже по традиции украсили буквой Z.

Пуск прошел успешно. В расчетное время «Союз» вывел на орбиту спутник Минобороны. С ним поддерживается устойчивая связь, все системы работают в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые РФ создали наноспутник, способный предсказать землетрясения. Разработка станет настоящей помощью аграриям. Устройство способно не только разглядеть поверхность Земли, но даже оценить влажность почвы, а в перспективе даже предсказывать землетрясения. Сверхточный объектив легко зафиксирует даже избыточную влажность почвы.

Кроме того, устройство распознает исходящие от поля волны инфракрасного и ультрафиолетового излучения, фильтров в наноспутнике больше 100, так что об успешности посевной теперь можно будет судить не только по стандартным снимкам с орбиты, но и по кадрам в гиперспектральных диапазонах.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

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