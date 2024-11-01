«Почему нет?»: бывший директор «Тату» назвал причину их возвращения на сцену
Экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник заявил о возвращении солисток на сцену
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
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Леонид Дзюник отмечает, что на группу до сих пор есть спрос.
Группа «Тату» может воссоединиться ради корпоратива, за участие в котором им, якобы, заплатят 15 миллионов рублей. Эту новость в беседе с порталом URA.RU прокомментировал экс-директор дуэта Леонид Дзюник.
Он отметил, что Лена Катина и Юля Волкова давно не контактируют друг с другом, они заняты сольными карьерами. Но ради такого гонорара можно и вернутся на сцену.
«Если им предлагают такую сумму, почему нет? Они с удовольствием объединятся и выступят. Вообще, это очень интересный факт: на группу „Тату“ до сих пор остается спрос, даже спустя столько лет. А все потому, что никто так и не занял эту нишу, которую в свое время создал продюсер Иван Шаповалов», — заверил Дзюник.
Также экс-директор прокомментировал состояние участниц. Катина петь вживую может, а вот у Волковой возникли проблемы со связками после неудачной операции. Она начала заниматься с педагогами по вокалу, чтобы поскорее улучшить голос.
Ранее 5-tv.ru писал, что солистки «Тату» были на вечеринке P. Diddy в 2003 году.
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