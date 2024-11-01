На личном фронте: фигуристка Евгения Медведева раскрыла свой статус

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 11 0

Фигуристка Евгения Медведева рассталась со своим парнем Дмитрием Чигиревым

На личном фронте: фигуристка Евгения Медведева раскрыла свой статус

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Спортсменка мечтает создать семью.

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что рассталась со своим коллегой по льду Дмитрием Чигиревым. Об этом спортсменка рассказала изданию Hello.

Летом 2023 года фигуристка поделилась тем, что состоит в отношениях. Пара не афишировала публично свою личную жизнь. Но в сентябре уже этого года Медведева раскрыла секрет того, чем покорил ее избранник. Евгения сказала, что Дмитрий завоевал ее своей любовью.

Однако, после выхода недавнего интервью, стало известно, что статус «в отношениях» больше не актуален.

«Я сейчас девушка свободная», — сказала чемпионка.

Что стало причиной расставания — неизвестно. Медведева признается, что мечтает о большой любви и крепкой семье. При этом, желательно, чтобы мечта воплотилась в жизнь в ближайшие пять лет.

Планы у спортсменки не только на личную жизнь, но и профессиональные. Евгения хочет создать проект, который будет не только развивать ее карьеру, но и помогать другим людям.

Ранее писал о том, как певица Нюша пережила развод с предпринимателем Игорем Сивовым.

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