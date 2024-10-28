«Нужно было дать себе время, чтобы пережить»: Нюша о разводе и внутренней трансформации

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 342 0

Нюша сообщила, что они с бывшим мужем Сивовым не держат обид после развода

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Новое радио; 5-tv.ru

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Как бывший супруг оценил новую песню артистки о чувствах, которую она написала после разрыва?

Певица Нюша пережила в 2023 году мощную трансформацию, у нее был затяжной период до расставания с бывшим мужем предпринимателем Игорем Сивовым. Однако они смогли сохранить хорошие отношения. Об этом рассказала Нюша в выпуске подкаста «НеДудь» на «Новом Радио».

«Действительно, в прошлом году у меня была очень мощная внутренняя трансформация. Плюс был затяжной период до того, как мы расстались с бывшим мужем. Конечно, нужно было дать себе время, чтобы пережить», — поделилась артистка.

Певица также рассказала, что Сивов слушал ее новую песню «Сильные девочки» и смотрел клип на нее. Бизнесмен был в восторге от работы, трек ему очень понравился. Тут же Нюша поспешила подчеркнуть, то с Сивовым ей удалось расстаться в комфортных человеческих отношениях.

«Мы не держим друг на друга обид, между нами хорошие отношения. И это очень здорово. Я считаю, что это наша большая заслуга, в этом плане молодцы», — сказала она.

Певица Нюша официально развелась со своим мужем бизнесменом Игорем Сивовым 15 августа — спустя семь лет брака. Артистка перебралась в Москву и вернулась к творчеству, однако их двое детей остались вместе с отцом в Дубае. Звезда навещает их пару раз в месяц между выступлениями. 

После развода Нюша написала новую песню «Сильные девочки». Трек создавался на основе самого тяжелого периода знаменитости. Своей песней певица стремится поддержать каждую девушку, которая могла бы попасть в похожую ситуацию. Когда Нюша рассказывала об этом, то проронила слезу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша раскрыла правду о новых отношениях. В последнее время артистку часто замечали с различными мужчинами.

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