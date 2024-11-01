Возраст не преграда мужеству: детей-героев наградили в Совете Федерации

Детей, которые не растерялись в экстремальной, а иногда даже и в страшной ситуации, сегодня наградили в Москве. В трудную минуту они пришли на помощь своим друзьям и близким, а кто-то спас совершенно незнакомых людей. В Совете Федерации 20 юным героям вручили медали «За проявленное мужество». Еще больше 200 ребят получат награды немного позже.

О детских поступках, которые уже стали примером для взрослых расскажет корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

— Медалью за проявленное мужество награждается Илья Гайду.

Юные смельчаки из разных регионов страны. Они оказались там, где нужна молниеносная реакция и совсем недетские решения. Один из тех, кто поборол свой страх — Артемий Филимонов. В свои 14 он оказался в одном здании с террористами.

22 марта вооруженные боевики устроили бойню в «Крокус Сити Холле». Школьник подрабатывал в гардеробе и, как только раздались звуки автоматной очереди понял, что нужно спасаться. Вспомнил все, чему учили на инструктаже, и смог вывести сотни людей на улицу живыми.

О своем поступке парень не привык говорить, но даже спустя семь месяцев после трагедии помнит каждую минуту того вечера.

«Я не думал, я просто постарался кому-то помочь. Кого-то скоординировать, кого-то поддержать. Я смог контролировать как-то свой страх и стал бояться больше за других людей, которые были в панике», – вспомнил Артемий Филимонов.

«Классик русской и мировой литературы Антон Павлович Чехов более века назад писал, люди подвига, веры, ясно осознанной цели — это люди другого порядка, и такие подвижники нам нужны, как солнце. Мне кажется, что эти слова Чехов писал о вас», – обратилась к детям на награждении председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Поступок, который заслуживает отдельного внимания, совершил Дима Величко. Ему всего 12. Семья живет в Белгородской области. После начала обстрела со стороны Украины они прятались в доме, но снаряд снес стену. Отец оказался под завалами. Дима несмотря на свой возраст, перелом запястья и ключицы, смог самостоятельно разобрать обломки и вытащить родного человека.

Сегодня выживший отец свидетель того, как его подвиг его сына получил признание всей страны.

«Это было не очень сложно, потому что я был еще в небольшом шоке и не чувствовал эту боль. Но это был мой отец, и я понял, что надо ему помочь», – рассказал Дима.

Наряду с отважными парнями и юная Настя. Она сегодня не только единственная девочка среди героев, но и самая маленькая. Летом вместе с одноклассницей она гуляла по обрывистому берегу реки Хинган.

В какой-то момент подруга упала в воду, выбраться сама не смогла. восььмилетняя Настя вытащила ее из реки, оторвала кусок платья, чтобы перевязать девочке ногу и остановить кровь. А после на себе донесла подругу до поселка — это несколько километров.

«Я ее не бросила, потому что она моя подруга. Мы с ней очень долго дружим», – сказала Анастасия Денисенко.

Еще одна история, после которой дружба двух парней из Оренбургской области стала крепче. Во время рекордного паводка Максим и Ваня были в одной лодке со спасателями. На их счету — эвакуация более 50-ти жителей. Забирались в затопленные дома, чтобы спасти животных и вещи, которые уцелели.

«Вот с этого дома вывозили дедушку, бабушку. Ворота открывали. На момент спасения воды было по пояс», – рассказывали герои.

Медали «За проявленное мужество» сегодня получают в Москве 20 молодых героев. Всего же награды удостоены 230 детей и подростков. У каждого своя история, но всех их объединяет одно: несмотря на свой юный возраст, они рискнули своей жизнью, чтобы спасти чужую. Будь это близкий человек или малознакомый сосед.

Для многих эти подвиги стали не просто частью жизни, но и дали возможность определиться, кем они хотят стать. Большинство детей уверены: их призвание — помогать людям.