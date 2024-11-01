Какие изменения ждут сделки с драгметаллами

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Ювелирную продукцию в России начнут маркировать

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Будет обновлен перечень признаков подозрительных операций.

В России обновляют список подозрительных операций с драгоценными металлами. «Известия» узнали конкретику.

Под подозрение, например, попадет человек, который регулярно покупает ювелирные украшения. Все дело в том, что преступники зачастую именно так легализуют свой теневой доход, вкладывая деньги в золото и бриллианты. По новым правилам, вся эта продукция маркируется, а значит найти ее потом не составит труда, даже если украшения сдадут в ломбард.

Вторая проблема —  это продажа драгоценностей через интернет. На многих сайтах с бесплатными объявлениями, а еще на маркетплейсах зачастую торгуют контрафактом. Обновленный перечень позволит бороться, в том числе и с этим явлением.

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