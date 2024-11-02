Расчеты РСЗО «Град» разгромили позиции ВСУ под Угледаром
Российские военные разгромили замаскированные позиции ВСУ на угледарском участке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru
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Операторы FPV-дронов поразили украинский командный пункт в Харьковской области.
В зоне спецоперации российские военные разгромили замаскированные позиции ВСУ. На угледарском участке фронта удар по врагу нанесли расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток». Укрепления противника, расположенные северо-западнее города, обнаружили при помощи беспилотника и атаковали реактивными снарядами.
«Работаем три пристрелочных, если есть какие-то довороты, то еще три пристрелочных и пакет полный. От получения команды в районе от 5 до 10 минут нужно отработать цель», — заявил командир боевой машины с позывным «Малой».
В Харьковской области по противнику работают наши операторы FPV-дронов. Беспилотники-камикадзе залетают прямо во вражеские блиндажи, уничтожая все внутри. На счету этого подразделения — разгромленные командный пункт противника, точка взлета дронов ВСУ и позиция пулеметчика. Это позволило российским штурмовым подразделениям занять более выгодные позиции в этом районе.
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