Операторы FPV-дронов поразили украинский командный пункт в Харьковской области.

В зоне спецоперации российские военные разгромили замаскированные позиции ВСУ. На угледарском участке фронта удар по врагу нанесли расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток». Укрепления противника, расположенные северо-западнее города, обнаружили при помощи беспилотника и атаковали реактивными снарядами.

«Работаем три пристрелочных, если есть какие-то довороты, то еще три пристрелочных и пакет полный. От получения команды в районе от 5 до 10 минут нужно отработать цель», — заявил командир боевой машины с позывным «Малой».

В Харьковской области по противнику работают наши операторы FPV-дронов. Беспилотники-камикадзе залетают прямо во вражеские блиндажи, уничтожая все внутри. На счету этого подразделения — разгромленные командный пункт противника, точка взлета дронов ВСУ и позиция пулеметчика. Это позволило российским штурмовым подразделениям занять более выгодные позиции в этом районе.