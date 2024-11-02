Силы ПВО уничтожили за ночь 24 беспилотника ВСУ над территорией РФ

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь над территорией России были перехвачены и ликвидированы 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что восемь беспилотников Вооруженных сил Украины были сбиты над Курской областью, восемь уничтожены в Брянской области, два ликвидированы в Белгородской области и три перехвачены над территорией Ростовской области. А также один — в Нижегородской области и один — над территорией Республики Крым.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили ракету ВСУ в Орловской области.