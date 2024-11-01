Силы ПВО сбили ракету ВСУ в Орловской области

Российскими силами ПВО была сбита ракета ВСУ в небе над Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в селе Локно Знаменского района», — добавил губернатор.

В результате атаки украинских нацистов на регионе никто не пострадал.

Клычков отметил, что лично прибыл на место падения обломков ракеты. Он вместе с службами города провел оценку повреждений и провел необходимые проверки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали дронами подворье Троицкого женского монастыря в Курской области.