«Добралась до угла»: бывший пресс-секретарь Дурова предсказал судьбу Болгар

Женщина в социальных сетях пытается «докричаться» до бывшего возлюбленного, только вот неожиданно объявившейся особе никто не верит.

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, пытается заработать на демонстративных разбирательствах с основателем Telegram. Таким мнением на своем канале в мессенджере поделился бывший пресс-секретарь бизнесмена Георгий Лобушин.

Сейчас Болгар отчаянно утверждает, что Дуров внезапно отстранился от родных детей, перестал с ними общаться и платить алименты. Кроме того, женщина заверяет, что создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram прекратил оказывать ей материальную поддержку в виде оплаты различных счетов.

Лобушин уверен — Ирина стремится получить в личное распоряжение большее количество денежных средств. А также блогер намеренно выстроила ситуацию таким образом, чтобы остаться единственным опекуном для своих детей.

«Вся стратегия Болгар — это просто какой-то сюрреализм, который так далек от здравого смысла. Она, похоже, решила, что материнство — это нечто вроде бизнеса, где главная цель — извлечение выгоды из алиментов. План ее был придуман уже давно, поэтому она без колебаний обеспечила себе статус единственного опекуна, чтобы приумножить размер потенциальных алиментов», — рассказал Георгий.

Он добавил, что Болгар воспринимает детей, как «актив, из которого можно извлечь выгоду». Суд и разбирательства на глазах общественности, по мнению Лобушина, она считает прекрасной возможностью «нажиться».

Однако вскоре Павел Дуров нарушит молчание, уверен его бывший пресс-секретарь. Он обязательно поборется за свои права, и тогда трогательная история «матери-одиночки» стремительно разрушится.

«Есть ощущение, что Ирина уже добралась до угла, из которого сложно маневрировать — козыри в виде публикации личных фото не сработали, и, кажется, развитие ситуации не сулит ей успехов в этом стартапе», — считает бывший пресс-секретарь предпринимателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Болгар заявила, что работала над образом Павла Дурова.