«Грудь большая была»: что подтолкнуло петербурженку на «убившую» ее липосакцию

Погоня за красотой и лучшей версией себя обернулась трагедией в Петербурге. Пациентка одной из клиник умерла после операции.

Женщина, выбрав больницу по отзывам в интернете, решилась на липосакцию. В частном медучреждении уже проводится проверка. Что могло привести к смерти и о чем рассказал муж погибшей, выясняла корреспондент «Известий» Мария Спиридонова.

Это одни из последних фотографий Анны, мамы двоих детей. Женщина обратилась в «Свою клинику» несколько дней назад. Была недовольна фигурой. Центр нашла по отзывам в интернете.

«Ее не устраивало, что грудь у нее достаточно большая была. Мне говорит, что спина болит, что тяжело. И, соответственно, после двоих родов появилась кожа на животе. И, плюс ко всему, еще роды прошли путем кесарева сечения, то есть, соответственно, мышцы были нарушены, когда живот не убирался», — заявил муж пострадавшей Юрий Горелкин.

31 октября Анна легла под нож. Операция обошлась в полмиллиона рублей. А накануне женщина скончалась. Муж погибшей утверждает — ее анализы были в порядке, не было ни проблем со здоровьем, ни аллергии.

На двери указан режим работы клиники — с 9:00 до 21:00. Около 10:00 дверь закрыта, и ее никто не открывает.

Сотрудники клиники тем временем заходят внутрь. Правда, не признаются, что работают здесь.

— Скажите, пожалуйста, вы работаете в клинике?

— Нет.

— Просто работаете в этом здании?

— Тихо. Здесь пропускной режим, отойдите в сторону.

Марина Степановна лукавит. Она есть на сайте клиники. И должность вполне реальная — медсестра. Женщина явно не хочет, чтобы мы попали внутрь, но мы проходим. Там нас встречает мужчина и сообщает — по техническим причинам они закрыты.

— А что случилось?

— Ну тут авария случилась у нас.

— А когда можно будет прийти, не подскажете?

— Я не владею информацией, я занимаюсь ремонтом.

И снова ложь — уже от главврача клиники Игоря Частухина. И, по совместительству, анестезиолога-реаниматолога погибшей.

В социальных сетях Игорь Сергеевич выглядел гораздо увереннее.

«Имеем пациента, который максимально обследован и готов к оперативному вмешательству», — заявлял он в сети.

Впрочем, репутацию этой клиники и до случившегося безупречной назвать было нельзя. Три года назад Росздравнадзор уже привлекал учреждение к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Теперь в ее истории — еще одно темное пятно.