Женщин на Украине привлекут к разминированию территории

Женщин, ветеранов, а также имеющих инвалидность граждан Украины, в том числе пострадавших в результате детонации взрывоопасных предметов, намерены привлечь к работе саперов. Они будут заниматься разминированием территории в зоне ведения боевых действий. Об этом на своем официальном портале заявило Министерство обороны Украины.

Оказалось, что решение было принято в рамках предоставления равных возможностей разным категориям населения, в том числе при трудоустройстве в сфере работы со взрывными устройствами.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские спецслужбы изъяли автозапчасти из Европы, начиненные взрывчаткой. Содержимое коробок с запчастями изучают саперы. Упаковки с амортизаторами из Европы месяц лежали на складе петербургской транспортной компании, сотрудники которой и не догадывались, что на полках — взрывчатка и электродетонаторы.

Опасные посылки пришли несколькими партиями из Италии и Германии. Взрывчатое вещество хорошо спрятали. В транспортной компании коробки не вскрывали, со склада их должен был забрать получатель.

По поводу новой находки сотрудники ФСБ запросили информацию у европейских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда взрывчатых веществ».