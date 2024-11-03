Во всем мире признают — Россия наращивает темпы в зоне СВО.

Рекордные успехи у российской армии в Донбассе. За неделю освобождено 13 населенных пунктов и более 600 квадратных километров территории.

Даже недружественные нам ресурсы признают — Россия наращивает темпы от месяца к месяцу.

Об успехах отчитались все группы войск.

Так «Западные» вышли к Осколу южнее Купянска, отрезав крупную группировку противника от снабжения на восточном берегу этой реки. Есть продвижения у Торецка, но главные успехи вокруг Курахово, где сконцентрированы усилия сразу трех группировок — одна давит с востока, две другие обходят с севера и юга. Оборону ВСУ здесь строили с 2014 года, рвы и траншеи можно разглядеть даже на обычных навигационных картах. Но наши планировщики подобрали ключ к этому «защитному коду».

Такие крупные по донецким меркам города как Горняк и Селидово пали за считанные дни благодаря умелым маневрам и слаженным действиям штурмовиков, артиллерии и авиации. Так что населенные пункты переходят под наш контроль с минимальными разрушениями. Репортаж корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Это Селидово, очередная крепость ВСУ, которую они никогда не сдадут, об которую русские зубы сломают, пала за считанные дни.

Два ключевых фактора русского успеха. Первый — тщательная подготовка штурма и грамотная предварительная работа. После освобождения Угледара сюда перебросили подкрепления, которые аккуратно, но уверенно отодвинули противника и заняли ключевую высоту рядом с Селидово — террикон. После, вся территория вокруг оказалась под постоянным нашим огневым контролем.

Второй фактор успеха сыграл именно в этот момент, как только ВСУ поняли, что целиком и полностью не просто под наблюдением, а под прицелом, всю их решимость как рукой сняло. Герои, которые освободили город, рассказывают: защитники быстро растеряли желание защищать и бежали из своей фортеции.

«Сопротивления как такового не наблюдалось, противник завозил людей малыми группами, без какого-либо тяжелого вооружения, без поддержки техники», — рассказывает командир 2-й роты 1-го мотострелкового батальона 433-го полка Павел Федоровский.

И это элитная пятнадцатая бригада нацгвардии Украины «Кара-Даг». Что говорить о простых мобилизованных, которых сюда загоняли в качестве живого щита. Настроения ВСУ сейчас очень похожи на этого истощенного украинского солдата на коленях. Он выжил, бросив оружие, которое ему всучили, отправляя на гибель.

В Селидово наши бойцы работали малыми группами, не штурмовали противника в лоб. Его обошли, чтобы застать националистов врасплох. Получилось. Дмитрий Чеботарь после сражения за Селидово представлен к званию Героя России.

«Противник этого даже не ждал, он до последнего не знал, что мы здесь уже, пока мы флаг не повесили и казака не подбили. Они подъехали к многоэтажке, цинки достают: «О, сейчас мы зарядимся!» Ага, «одноразку» в окно увидели: «Да ну, они уже здесь?» — рассказывает командир роты 433 полка Дмитрий Чеботарь.

«Вот история была в Селидово в этот раз, заскочили они на канадском автомобиле, с пулеметом в наглую… Может, они какого-то мнения они о нас были не того», — рассказывает командир штурмового батальона 433-го полка с позывным «Арбалет».

Нашим пулеметом канадскому броневику спустили колеса, потом добили пехоту, а пулемет «наглецов» сняли, как трофей, — добавляет командир. Еще один трофей — винтовка прямиком с американских военных складов.

Селидово — ключ к западу донецкой республики. Через этот город Киевский режим перебрасывал войска и снабжение. Теперь режиму надо будет перекраивать всю логистику, а нашим военным двигаться дальше. Впереди — Курахово. При благоприятном для нашей армии исходе ВСУшникам снова придется отступать, чтобы их группировка не попала в окружение.

Темпы, с которыми российские бойцы идут вперед, уже заставили говорить весь мир о том, что украинский фронт посыпался, хоть это и преждевременно. Работа по освобождению Донбасса по-прежнему адски сложная. Но нехватка людей у ВСУ уже чувствуется, признаются бойцы.

«После того как прошли уже штурмовые подразделения, наши пехотные роты зашли закрепились, и наша задача была сдерживать оборону в Селидово», — поясняет командир 2-й роты 1-го мотострелкового батальона 433-го полка Павел Федоровский.

Только за последний месяц наши военнослужащие освободили почти 600 квадратных километров территории. Эксперты уже называют это каскадным наступлением, которое идет по всей линии фронта и пробивает путь к четырем основным населенным пунктам. Они могут сыграть решающую роль в битве за Донбасс.

Украинские и западные аналитики уже подсчитали за октябрь вооруженные силы России освободили в пять раз больше территорий чем за весь 2023 год. Сколько украинцев погибло по прихоти генералов ВСУ — никто считать не стал.

Чтобы объяснить быстрое продвижение российских войск на юге ДНР, надо откатиться к началу этого года — ко взятию Авдеевки и даже до более раннего этапа, к зиме 2022 года.

До начала СВО киевские власти восемь лет строили мощные фортификационные укрепления в Донбассе, они опоясывали непокорные республики в несколько рядов — противотанковые рвы, «зубы дракона», минные поля, сеть опорных пунктов. Укрепления в основном были выстроены еще при Порошенко и в Киеве были уверены, что линия неприступна. Селидово и Курахово в этих схемах были второй или даже третьей линией обороны.

Внезапный прорыв в Авдеевку в конце февраля шокировал командование ВСУ. Наши части вырвались на оперативный простор, где киевские формирования цеплялись за деревни и редкие «опорники» в полях, но это не могло сдержать наступление российской армии. Ведь они шли не в лоб, а в обход оставшихся фортификаций «линии Порошенко». Фланговыми ударами с севера и юга брали Селидово, Горняк, а южнее — казавшийся неприступным Угледар. Теперь на юге Донбасса у ВСУ остались два Укрепрайона — Покровск и Курахово. И судя по продвижениям, последний — наша главная цель сейчас.

Танкисты первой Славянской бригады пятьдесят первой гвардейской донецкой армии работают по позициям ВСУ в Дзержинске. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Группа бойцов противника засела в одном из административных зданий на первом этаже. Буквально накануне, по соседству этот же экипаж уничтожил другой «опорник».

Закрепится солдатам ВСУ наши бойцы не дают. Те только и успевают, что бегать из здания в здание, перетаскивать свое снаряжение, и сразу после встречать наших танкистов.

На работу экипаж этой машины, в которой все бойцы местные, «донецкие», выезжает несколько раз в день.

Танк Т-90 стоит укрытый полностью, несколько этапов защиты, в том числе и ветками закидан. Одна особенность, сверху «мангала» нет, после очередного боевого выезда остались упоры. Его, как говорят бойцы, «сдуло». Скоро наварят новый и будут продолжать бить противника.

На этом участке фронта именно на Дзержинске сейчас сосредоточено все внимание наших штурмовиков. Продвижение — каждый день по дому, по два, но забирают. Активны и наши операторы БПЛА.

«Бывает, что бежит, бывает, что отстреливается. В основном, когда птица летит груженая — разбегается во все стороны», — сказал старший оператор БПЛА первой славянской бригады пятьдесят первой ВС РФ, позывной «Кодер».

Недавно у противника прошла ротация, подразделения, которые почти полностью состояли из мобилизованных, заменили на элиту ВСУ — 12-ю бригаду Нацгвардии Украины, фактически бывший «Азов»*, запрещенный в России. Спецподразделение оснащено всем необходимым, двигается исключительно на американских броневиках, не жалеют дронов, но воевать при этом не спешат. При приближении наших штурмовиков сразу отступают на другие позиции и вновь ждут. Видимо, здесь у них именно такая задача — максимально оттянуть дату падения города.

А это уже кадры штурма поселка Катериновка. Работают штурмовики двадцатой гвардейской дивизии группировки «Юг».

Поселок взят нашими бойцами на этой неделе. Простым штурм не был.

«Несколько целей было определено, одна из них — это ферма, так как она является возвышенностью и от туда по нашей технике и по личному составу наносилось огневое поражение», — сообщил командир танка двадцатой гвардейской мотострелковой дивизии гражданских войск «Юг» с позывным «Осип».

Экипажу пришлось прорываться через минное поле, заводить за собой пехоту на БМП и параллельно отрабатывать по укреплениям ВСУ.

Несколько выстрелов в упор, после — отход, в пути были подбиты ПТУРом, но смогли вернуться вместе с танком. Все целы. Поселок наш, а штурмовики дивизии продолжают движение вперед. Огромная группировка ВСУ в скором времени может оказаться в котле, будет уничтожена, а после откроется путь на Днепропетровскую область. Там уже начали готовить оборонительные сооружения.

* — террористическая организация, запрещена в России