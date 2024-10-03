ФСБ РФ задержала сотрудников украинской военной разведки на границе с Литвой

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании сотрудников украинской военной разведки, которые хотели проникнуть в Россию с территории Литвы.

«Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны», — отметили в ведомстве.

Сотрудники спецслужб получали интересующие их данные с помощью опроса жителей литовского приграничья и проводили разведку с использованием различных технических средств. Собрав всю информацию, украинские шпионы попытались пересечь границу, но были задержаны российскими спецслужбами.

Отмечается, что они также планировали похитить ребенка, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 276 УК России «Шпионаж», на данный момент они находятся под стражей.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ведомстве.

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