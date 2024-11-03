«Она слишком увлеклась»: Кайли Дженнер жалеет о своих пластических операциях
Модель Кайли Дженнер хочет вернуть естественную внешность
Фото: www.globallookpress.com/CraSH
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Модель попытается отменить эффект некоторых процедур.
Модель Кайли Дженнер жалеет о своих пластических операциях. Об этом сообщил американский портал Life & Style со ссылкой на инсайдера.
«Кайли поняла, что слишком увлеклась. Она не собирается полностью возвращать все как было, но она попытается отменить эффект некоторых процедур», — отметил источник журналистов.
Модель начала постепенно избавляться от филлеров в губах, она хочет уменьшить их до более естественного размера. Также Кайли сделала пластическую операцию по увеличению груди, но позднее пожалела и об этом.
Кайли Дженнер до и после пластических операций.
По словам источника, друзья модели советуют ей уменьшить грудь на несколько размеров.
«Она также планирует немного уменьшить размер ягодиц. Ей хочется быть более модной, и экстремальные изгибы просто не вписываются в рамки модных образов», — добавил источник портала.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кайли Дженнер с ужасом вспомнила рождение первого ребенка. Звезда стала мамой в 20 лет.
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