«Она слишком увлеклась»: Кайли Дженнер жалеет о своих пластических операциях

Модель попытается отменить эффект некоторых процедур.

Модель Кайли Дженнер жалеет о своих пластических операциях. Об этом сообщил американский портал Life & Style со ссылкой на инсайдера.

«Кайли поняла, что слишком увлеклась. Она не собирается полностью возвращать все как было, но она попытается отменить эффект некоторых процедур», — отметил источник журналистов.

Модель начала постепенно избавляться от филлеров в губах, она хочет уменьшить их до более естественного размера. Также Кайли сделала пластическую операцию по увеличению груди, но позднее пожалела и об этом.

Кайли Дженнер до и после пластических операций. www.globallookpress.com /l89,Ik Aldama

По словам источника, друзья модели советуют ей уменьшить грудь на несколько размеров.

«Она также планирует немного уменьшить размер ягодиц. Ей хочется быть более модной, и экстремальные изгибы просто не вписываются в рамки модных образов», — добавил источник портала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кайли Дженнер с ужасом вспомнила рождение первого ребенка. Звезда стала мамой в 20 лет.