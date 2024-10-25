«Большой шок»: Кайли Дженнер с ужасом вспомнила рождение первого ребенка

Знаменитость стала мамой в 20 лет.

Настоящим испытанием стало рождение первого ребенка для американской модели и бизнесвумен Кайли Дженнер. Об этом знаменитость рассказала в беседе с Elle.

Дженнер впервые стала мамой в 20 лет. Беременность сопровождалась сильным набором веса — до 30 килограммов. К тому же, знаменитость столкнулась с такими проблемами как дряблость кожи и многочисленные растяжки. Все это не давало ей принять себя.

«Я забеременела в 19 лет. Рождение ребенка в таком раннем возрасте было, возможно, еще большим шоком, потому что я видела, как со мной происходят изменения — все эти новые растяжки и вещи, которых у меня раньше не было. Я чувствовала себя как на автопилоте», — призналась Дженнер.

Взять себя в руки звезда смогла только через год после появления ребенка на свет. Родив дочь, она вплотную занялась своей фигурой. Непростой период побудил ее запустить свою первую линию одежды, которая в итоге была «проектом всей жизни». И сейчас, спустя семь лет, Дженнер уверяет: она чувствует себя уверенной как никогда.

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