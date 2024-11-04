Осталось 34 шайбы: Овечкин приблизился к «вечному» рекорду Гретцки

Хоккеист довел общее число своих голов в чемпионатах до 860.

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забил шайбу в матче первенства против клуба «Каролины Харрикейнз» и приблизился к «вечному» рекорду канадца Уэйна Гретцки. Ему осталось 34 шайбы.

Теперь на счету Овечкина 860 победных ударов в 1437 матчах. А в нынешнем сезоне НХЛ семь голов и семь результативных передач в 11 матчах. При этом Гретцки за 1487 матчей забил 894 шайбы.

К слову, накануне Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Коламбус» установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Тем самым российский спортсмен стал первым хоккеистом в XXI веке в возрасте больше 39 лет, кому удалось набрать три очка в двух матчах подряд в НХЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хоккеист Александр Овечкин борется с волнением и разочарованием.