Осталось 34 шайбы: Овечкин приблизился к «вечному» рекорду Гретцки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 34 голов

Осталось 34 шайбы: Овечкин приблизился к «вечному» рекорду Гретцки

Фото: www.globallookpress.com/aleksandrovechkinofficial

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хоккеист довел общее число своих голов в чемпионатах до 860.

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забил шайбу в матче первенства против клуба «Каролины Харрикейнз» и приблизился к «вечному» рекорду канадца Уэйна Гретцки. Ему осталось 34 шайбы.

Теперь на счету Овечкина 860 победных ударов в 1437 матчах. А в нынешнем сезоне НХЛ семь голов и семь результативных передач в 11 матчах. При этом Гретцки за 1487 матчей забил 894 шайбы.

К слову, накануне Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Коламбус» установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Тем самым российский спортсмен стал первым хоккеистом в XXI веке в возрасте больше 39 лет, кому удалось набрать три очка в двух матчах подряд в НХЛ. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хоккеист Александр Овечкин борется с волнением и разочарованием.

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.55
0.11 106.14
0.30
Поймать удачу за хвост: что принесет ретроградный Юпитер в ноябре 2024

Последние новости

9:38
«Особое отношение»: в США назвали Маска влиятельным другом Си Цзиньпина
9:22
В личной жизни я не всеядна: Куликова рассказала о своих влюбленностях
9:14
Поймать удачу за хвост: что принесет ретроградный Юпитер в ноябре 2024
9:06
Катастрофа грядет: на Украине предрекли появление зимой городов-призраков
8:50
Осталось 34 шайбы: Овечкин приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
8:36
Съемки картины «Мой ласковый и нежный зверь» помешали Панкратову-Черному работать над фильмом в Валуево

Сейчас читают

В Балашихе пропал актер Дмитрий Савостин
В Москве арестовали генерал-майора Росгвардии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака