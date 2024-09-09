«Всегда есть радость»: как Овечкин борется с волнением и разочарованием

Несмотря на популярность и признание, хоккеист испытывает те же эмоции, что и начинающие спортсмены.

Известный хоккеист Александр Овечкин всегда волнуется перед важными мероприятиями, но негативные эмоции уходят, когда он видит и убеждается, что все на самом деле не так страшно. В этом спортсмен признался 5-tv.ru на презентации Офиса Овечкина в центре Москвы.

«Я скорее всего больше такой волнительный человек перед всякими мероприятиями, даже перед сегодняшним мероприятием я волновался. Но когда ты приходишь и видишь то, что все хорошо — успокаиваешься», — рассказал трехкратный чемпион мира.

На площадке происходит то же самое. Сначала обладатель кубка Стэнли всегда испытывает волнение перед игрой, но как только он вступает на лед, наступает долгожданное спокойствие.

«На хоккейной площадке всегда есть и радость, и разочарование. Разочарование — это, конечно, проигрыши», — отметил спортсмен.

Овечкин подчеркнул, что особенно обидно бывает за невыход в плей-офф. Но это жизнь, где может происходить и хорошее, и плохое.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Овечкин не готов слушать песни Бузовой перед матчем.