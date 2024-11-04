Относятся, как к людям: военнопленным ВСУ устраивают регулярные встречи с семьей

Подобные встречи важны для морального состояния пленных.

В ДНР прошла встреча пленных боевиков ВСУ с родственниками. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на волонтера Марину Ашифину.

«Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории Российской Федерации. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников», — рассказал девушка.

По словам Ашифиной, подобные встречи крайне важны для морального состояния военнопленных, так как они фактически отрезаны от окружающего мира и не могут свободно общаться с родными и близкими.

Волонтер заявила, что они стараются как можно чаще устраивать подобные встречи, чтобы помочь людям в тяжелой жизненной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не желающих воевать украинцев киевские власти гонят на убой.