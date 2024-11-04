Относятся, как к людям: военнопленным ВСУ устраивают регулярные встречи с семьей

В ДНР прошла встреча пленных боевиков ВСУ с родственниками
Фото: Александр Полегенько/ТАСС
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Подобные встречи важны для морального состояния пленных.
В ДНР прошла встреча пленных боевиков ВСУ с родственниками. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на волонтера Марину Ашифину.
«Подобные мероприятия у нас проходят на постоянной основе, не только в республике, но и по всей территории Российской Федерации. Здесь сегодня десять военнопленных и пятнадцать родственников», — рассказал девушка.
По словам Ашифиной, подобные встречи крайне важны для морального состояния военнопленных, так как они фактически отрезаны от окружающего мира и не могут свободно общаться с родными и близкими.
Волонтер заявила, что они стараются как можно чаще устраивать подобные встречи, чтобы помочь людям в тяжелой жизненной ситуации.
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