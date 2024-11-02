«Может побаловать»: после скандальной измены Natan демонстрирует примерное отцовство

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 0

Сын рэпера Natan назвал его заботливым отцом

«Может побаловать»: после скандальной измены Natan демонстрирует примерное отцовство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Рэпер старается проводить больше времени с детьми и даже взял старшего сына на съемки шоу.

В последнее время Natan пытается абстрагироваться от хейта в соцсетях после своей скандальной измены, и делает он это вместе с сыном: рэпер посетил со старшим наследником Натаниэлем шоу на федеральном канале. Ребенок там рассказал, какой у него на самом деле хороший папа. 

Мальчик отметил, что профессия его отца приносит достаточно денег, и Natan каждый день дает ему тысячу рублей на карманные расходы, но для него это не самое главное — внимание со стороны отца ребенок ценит больше. 

«Он ведет себя дома как папа: заботится, играет со мной и младшим братом (шестилетним Ратмиром — прим.ред.). Он нас балует, а мама ограничивает. Например, мама не разрешает есть сладкое, а папа может нас побаловать и купить тортик. А еще папа вкусно готовит, прям десять из десяти», — рассказал Натаниэль.

Также мальчик добавил, что Natan радует их с братом своими блюдами — например, недавно он приготовил круассаны с яичницей, мальчики были в восторге. Рэпер растрогался от похвалы сына и поблагодарил его в ответ.

«Мой сын научил меня не забывать о том, что все мы — дети», — заявил рэпер.

После измены Natan с Лерчек на одном шоу, мальчики улетели с мамой Анастасией Швецовой в Казахстан. Natan отметил, что несмотря на их сложные отношения с супругой, он все так же с теплотой относится к детям.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Natan рассказал о предпочтениях 12-летнего сына

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