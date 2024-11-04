Sukhoi Superjet 100 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково
После рулежки воздушное судно будут проверять экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин
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Sukhoi Superjet 100 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково в 18:40 по московскому времени. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Как сообщалось ранее, воздушное судно авиакомпании «Россия» вылетел по расписанию из Северной столицы в Уфу. Однако, предварительно, поступила информация о возгорании в багажном отсеке. Экипажем было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.
После выработки топлива в воздухе самолет успешно приземлился. После рулежки его будут проверять экстренные службы, которые по ВПП уже выехали на встречу.
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