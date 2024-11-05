«Страшно»: Ольга Орлова боится прибегать к пластическим операциям

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

Телеведущая Ольга Орлова боится хирургических вмешательств

«Страшно»: Ольга Орлова боится прибегать к пластическим операциям

Фото: Instagram*/olgaorlova1311

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Звезда мечтает исправить овал своего лица.

Телеведущая Ольга Орлова боится хирургических вмешательств. Об этом стало известно из ее блога в сети.

Традиционно в конце каждой недели звезда отвечает на вопросы подписчиков. На этой она приняла участие в общении с поклонницей на тему пластической хирургии.

Орлова смело заявила, что мечтает улучшить свою внешность, но боится самого процесса. Телеведущей 47 лет. Несмотря на колоссальные труды в спортивном зале, есть визуальные нюансы, которые не поддаются коррекции тренировками.

«Я тоже хочу овал лица, и тоже страшно. Поэтому пока решила действовать аппаратами в салонах красоты», — поделилась звезда.

Не так давно Ольга стала матерью второй раз. Беременность в немолодом возрасте сказалась на ее фигуре, но телеведущая не отчаивается. Она уже смогла сбросить десять килограммов. Орлова заявляет, что никаких магических таблеток не принимала. Она просто следила за своим питанием, употребляя пищу в небольших количествах и не сидела на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Васильева станет бабушкой в седьмой раз.

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