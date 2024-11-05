У американского актера Джеймса Ван Дер Бика обнаружили рак

У американского актера Джеймса Ван Дер Бика обнаружили колоректальный рак (рак который поражает стенки кишечника — Прим. ред.). Об этом он сам рассказал в интервью изданию People.

«У меня рак… Я борюсь с болезнью и принимаю все возможные меры, чтобы справиться с этим при поддержке моей чудесной семьи», — рассказал 47-летний актер.

В данный момент Ван Дер Бика чувствует себя хорошо, что дает надежду на скорую ремиссию. Он активно лечится и параллельно продолжает сниматься в кино. Проводит много времени с семьей. Летом он с женой и шестью детьми отправились на отдых в Египет.

Отечественному зрителю Джеймс Ван Дер Бик может быть знаком по сериалам «Бухта Доусона», «Уокер», «Мыслить как преступник» и фильмам «Короче», «Очень страшное кино» и «Миссис Чудо».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лук может защитить от рака. Врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала, за счет каких полезных веществ обычный с виду овощ может уберечь человека от смертельного заболевания.