Освободившийся из тюрьмы педофил пугает жителей Новосибирской области
Год назад мужчина вышел из колонии, где провел 20 лет за изнасилование и убийство восьмилетней девочки.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Родители из поселка Чистоозерное и села Журовка Новосибирской области уже больше года боятся за жизнь и здоровье своих детей. Все из-за вышедшего из колонии Александра Кужилова, осужденного за убийство и изнасилование ребенка 20 лет назад. Местные жители рассказали 5-tv.ru, что он «активизировался» и стал следить за их детьми.
«Кужилов проходит мимо детских учреждений, был замечен возле второй школы — между прочим, там есть заброшенные здания. Здесь, на стадионе, вылез из-под трибуны — мама забила тревогу. Нам, родителям, как быть вообще?!» — рассказала жительница поселка Чистоозерное Елена Храмова.
Также жители рассказали, что мужчина выслеживал девочку Викторию и вел себя крайне подозрительно по отношению к ребенку. Когда она шла около забора, Кужилов вылез из проема и начал улыбаться ей. Подобные случаи стали происходить чаще, родители подозревают, что это возможное осеннее обострение.
После очередного инцидента Кужилова задержали. На него составили административный протокол и выписали штраф. Мужчина свою вину не признает и уверяет, что ничего подозрительного не делал.
«Я там и не был. Протокол сначала составили. В тот день, когда девочка пришла в полицию, на меня составили протокол, выписали штраф. На следующее утро приехал участковый, забрал меня в полицию и разобрались», — сказал Кужилов.
По словам мужчины, чтобы избежать конфликта с местными жителями, он планирует сменить место жительства и переехать в Омск.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серийный убийца «Каменский Чикатило» умер в колонии.
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