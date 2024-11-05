«Особая ответственность»: Лавров заявил о необходимости дипконтактов с США

|
Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Лавров: на России и США как ядерных державах лежит особая ответственность

«Особая ответственность»: Лавров заявил о необходимости дипконтактов с США

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почему Москве и Вашингтону так важно поддерживать двусторонние отношения?

Особая ответственность за судьбы мира лежит на России и США, так как именно страны являются крупнейшими ядерными державами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

«Помним о том, что на наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира», — сказал он.

Как подчеркнул министр, это предопределяет необходимость дипломатических отношений двух стран и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне.

Прежде американский президент Джо Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР сокращению ядерных вооружений без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу. По его словам, ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над которыми коллективно работало мировое сообщество.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговоры о сокращении ядерных оружий невозможно вести без учета других аспектов безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров назвал Украину ключевым элементом гибридной войны против РФ. Антироссийская направленность Вашингтона основана на внутриполитическом консенсусе, подчеркнул глава МИД России.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Семья оленеводов получила в подарок от Путина поездку на космодром «Восточный»
17:35
Запад готовится к вооруженному конфликту с Россией и Белоруссией
17:29
Спасение и возвращение к жизни: запас донорской крови в России вырос вдвое
17:15
«Не поднять балерину»: Наталья Подольская поделилась казусом с выступления
17:09
Путин: Россия не только готова к переговорам с Украиной, но уже вела их
17:04
Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
«Лишают последнего»: Жанна Эппле попала в сети мошенников
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака