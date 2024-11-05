Гладков: после удара БПЛА по Белгороду загорелись три квартиры

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

Предварительно, ранения получил один местный житель.

Гладков: после удара БПЛА по Белгороду загорелись три квартиры

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Белгороде разгорелся пожар. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — отметил губернатор.

По его словам, в результате атаки пожар разгорелся в трех квартирах многоэтажки. На месте пришествия работают все оперативные службы, информация уточняется.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в БелгородеПоследствия атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в Белгороде. Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Как отметил сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале, киевский режим намеренно нанес удар по жилому дому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 20 октября силы РЭБ и ПВО уничтожили украинские беспилотники над территорией промзоны в Дзержинске Нижегородской области.

В результате атаки пострадали четыре сотрудника пожарной части. Они получили легкие ранения, всю необходимую помощь им оперативно оказали.

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