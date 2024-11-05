Гладков: после удара БПЛА по Белгороду загорелись три квартиры
Предварительно, ранения получил один местный житель.
Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov
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В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Белгороде разгорелся пожар. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — отметил губернатор.
По его словам, в результате атаки пожар разгорелся в трех квартирах многоэтажки. На месте пришествия работают все оперативные службы, информация уточняется.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на многоэтажку в Белгороде.
Как отметил сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале, киевский режим намеренно нанес удар по жилому дому.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 20 октября силы РЭБ и ПВО уничтожили украинские беспилотники над территорией промзоны в Дзержинске Нижегородской области.
В результате атаки пострадали четыре сотрудника пожарной части. Они получили легкие ранения, всю необходимую помощь им оперативно оказали.
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