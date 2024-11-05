Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 1 179 0

В результате удара ранения получил один местный житель.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Кадры момента прилета оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На записи, снятой из двора пострадавшего дома, можно заметить терпящий крушение дрон. Он врезался в мирную многоэтажку, после чего в ней моментально разгорелся пожар.

По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки киевского режима пострадал одни человек.

«Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в пострадавшем доме загорелись три квартиры. На месте происшествия работают все оперативные службы, возгорание ликвидируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 2 ноября в небе над территорией России сбили 24 украинских БПЛА.

Уточнялось, что восемь беспилотников ВСУ были сбиты над Курской областью, еще восемь уничтожены в Брянской области, два ликвидированы в Белгородской области и три перехвачены над территорией Ростовской области, а также один — в Нижегородской области и один — над территорией Республики Крым.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео

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