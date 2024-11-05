Президент напомнил, что выразить свою точку зрения можно при помощи иных инструментов.

Мат является частью русского языка, однако общую культуру человека необходимо повышать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.

«Так называемая ненормативная лексика, мат — это, к сожалению, тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться… Есть определенные какие-то вещи, связанные с общей культурой человека, и в речи, в языке она проявляется тоже очень ярким образом», — прокомментировал ситуацию президент.

Путин призвал бороться с этим «распространенным грехом» и повышать культуру языка и речи. По мнению президента, для выражения своей точки зрения есть много других инструментов, помимо ненормативной лексики.

Российский лидер также отметил, что прямо сейчас Россия на линии боевого соприкосновения борется за сохранение русского языка и традиционных ценностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал формулу двух государств решением конфликта на Ближнем Востоке.