«Должен встать на колени»: Кремлев призвал извиниться за участие Хелиф в Олимпиаде

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Кремлев призвал главу МОК на коленях извиниться за участие Хелиф в Олимпиаде

«Должен встать на колени»: Кремлев призвал извиниться за участие Хелиф в Олимпиаде

Фото: Reuters/Petter Arvidson

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В Сети распространилось очередное подтверждение ее принадлежности к мужскому полу.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обратился к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом на коленях извиниться перед всем боксерским сообществом после публикации медицинского отчета о том, что олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира является мужчиной. Об это Кремлев заявил в своем Telegram-канале.

«Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед всеми боксерами за свою ложь! Факты говорят сами за себя: ранее IBA уже предоставляла данные по спортсменам-мужчинам, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх — 2024», — указал Кремлев.

В своем посте глава IBA сослался на публикацию французского журналиста Джаффара Айта Аудиа. Он, в свою очередь, обнародовал неподтвержденное медицинское исследование от 2023 года, в котором сообщается, что Хелиф имеет мужские половые признаки. Также уточняется, что у нее отсутствует матка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на летних Олимпийских играх в Париже в женских соревнованиях по боксу участвовали сразу двое мужчин.

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