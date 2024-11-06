В Петербурге задержали торговцев поддельной красной икрой

В Петербурге поймали торговцев поддельной красной икрой, которые умудрились в одном офисе продать 40 килограммов красных пластиковых шариков под видом икры горбуши.

Аферистов вычислили быстро, но в преддверии Нового года, это одни из многих тысяч мошенников, которые продают так называемую имитированною икру. Ее стоимость — 300 рублей за килограмм.

А цена настоящей в этом сезоне сильно подросла. Продавцы говорят: все, что ниже восьми тысяч рублей за кило — подделка. В этом убедился и наш корреспондент, который прогулялся по городу и каждый раз когда он спрашивал у торговок документы, они просто убегали.

«Берется обычный рыбный бульон, добавляют альгинат натрия (это экстракт бурых водорослей. — Прим. ред.). А дальше этот бульон добавляют в раствор хлорида кальция. И при взаимодействии он приобретает вид икринок, по внешнему виду трудно их отличить от настоящих», — поясняет Всеволод Вишневецкий, председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль».

То есть гарантия качественного товара в данном случае — это цена и авторитет продавца.