В Петербурге задержали торговцев поддельной красной икрой
Под видом деликатеса аферисты продавали коллагеновые красные шарики.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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В Петербурге поймали торговцев поддельной красной икрой, которые умудрились в одном офисе продать 40 килограммов красных пластиковых шариков под видом икры горбуши.
Аферистов вычислили быстро, но в преддверии Нового года, это одни из многих тысяч мошенников, которые продают так называемую имитированною икру. Ее стоимость — 300 рублей за килограмм.
А цена настоящей в этом сезоне сильно подросла. Продавцы говорят: все, что ниже восьми тысяч рублей за кило — подделка. В этом убедился и наш корреспондент, который прогулялся по городу и каждый раз когда он спрашивал у торговок документы, они просто убегали.
«Берется обычный рыбный бульон, добавляют альгинат натрия (это экстракт бурых водорослей. — Прим. ред.). А дальше этот бульон добавляют в раствор хлорида кальция. И при взаимодействии он приобретает вид икринок, по внешнему виду трудно их отличить от настоящих», — поясняет Всеволод Вишневецкий, председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль».
То есть гарантия качественного товара в данном случае — это цена и авторитет продавца.
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