«Сняли портрет»: актер Владислав Ветров покинул трупу театра «Современник»

Артист отдал этому «храму искусств» 22 года.

Народный артист России Владислав Ветров покинул трупу театра «Современник». Об этом сообщило издание Starhit.ru со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, Ветров ушел из театра осенью. Там он прослужил 22 года.

«В свою очередь театр убрал про него всю информацию с сайта и снял портрет, который висел в фойе», — рассказал источник.

Сам артист от комментария отказался, сославшись на большую занятость. Официального заявления от театра тоже не поступало. Но биография Ветрова с сайта действительно была удалена.

В «Современник» артист был зачислен в 2002 году. На тот момент художественным руководителем была Галина Волчек. Ветров играл в таких спектаклях как, «Гроза», «Три товарища» и «Три сестры». С 2022 года возглавлял художественный совет театра.

Кинозритель может знать его по франшизе «Последний богатырь», фильмам «Адмиралъ» «Союз спасения», сериалам «Отель Элеон» и «Гранд».

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