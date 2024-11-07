На Украине сообщили о подготовке на Западе более 100 тысяч боевиков ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 6 0

New Voice: более 100 тысяч военных ВСУ прошли подготовку в западных странах

На Украине сообщили о подготовке на Западе более 100 тысяч боевиков ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

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Чему их учат зарубежные инструкторы?

Более 100 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку в странах Запада с 2022 года, когда началась спецоперация. Об этом говорится в материале украинского издания New Voice, авторы ссылаются на Генеральный штаб ВСУ. По данным представителей ведомства, в 2024-м иностранные инструкторы обучили около 20 тысяч боевиков.

Как отмечают журналисты, для подготовки солдат в западных государствах используется специальная упрощенная документация. Согласно этой системе, страны-партнеры киевского режима изучают нужды украинской армии и рассылают приглашения. Командование ВСУ, в свою очередь, набирает подходящие военные кадры и отвечает на запрос перечнем с данными о каждом из них.

Прежде стали известны детали программы обучения украинских военнослужащих в Великобритании. Она действует с 2022 года и рассчитана на 35 дней. Первый полевой выход военнослужащие совершают на четвертый день — они отрабатывают навыки стрельбы, боя в лесу, траншеях и в городе, выполняют тактические задания. Кроме того, подготовку проходят офицеры из командования.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер киевского режима Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине.

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