От частого мочеиспускания до ишемии сердца: симптомы и последствия нехватки витамина D

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 49 0

Эндокринолог Пронина: нехватка витамина D сопровождается частым мочеиспусканием

От частого мочеиспускания до ишемии сердца: симптомы и последствия нехватки витамина D

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox

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Врач объяснила, почему так важно контролировать и своевременно корректировать дефициты витаминов в организме.

Дефицит витамина D приводит к нарушению фосфорно-кальциевого обмена — человек чувствует слабость, боль в костях, появляются судороги, повышенное потоотделение, а еще заметно учащается мочеиспускание. Об этом в интервью изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Дарья Пронина.

Витамин D — важный кирпичик для построения крепкой иммунной системы и не только. Он также помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для здоровья костей. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена при нехватке витамина D у взрослых способно привести к размягчению костей и затруднить образование новой костной ткани, а также ее минерализации. На фоне этих процессов частое мочеиспускание может происходить за счет развития гиперактивного мочевого пузыря, даже если соответствующих патологий у человека не было.

«Мышца мочевого пузыря непроизвольно и преждевременно сокращается, вызывая частые и внезапные позывы к мочеиспусканию. Это, в свою очередь, может быть связано с развившимся на фоне нехватки витамина D недостатком кальция, который участвует в сокращении мышечной ткани», — говорит Пронина.

Проблемы с балансом фосфора и калия могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых патологий, таких как гипертония, ишемическая болезнь сердца и нарушение сердечного ритма. При появлении вышеописанных симптомов желательно сразу обратиться к терапевту или эндокринологу, пройти лабораторные исследования крови и мочи.

В некоторых случаях назначаются рентген костей и денситометрия (Определение плотности костной ткани. — Прим. ред.). Традиционно лечение включает в себя прием препаратов с кальцием, фосфором и витамином D. Во избежание серьезных последствий необходимо своевременно выявлять дефициты и корректно их компенсировать под наблюдением специалиста.

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