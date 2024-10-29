Это признак: три причины, почему мы утром видим свое лицо опухшим

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Врач-невролог Хорошев: опухшее лицо может быть признаком болезни почек

Это признак: три причины, почему мы утром видим свое лицо опухшим

Фото: www.globallookpress.com/Ralf-Udo Thiele

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подобное отражение в зеркале может быть следствием не только употребления соленой пищи вечером, но и проблем со здоровьем.

Утренние отеки на лице могут быть следствием заболеваний. Об этом рассказал «Радио 1» врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.

Одна из причин такого вида по утрам может быть связана с тем, что у человека существенно увеличился объем циркулирующей крови. Если говорить проще, то он мог накануне съесть много соленого.

По словам специалиста, в таком случае предпринимать какие-либо меры по выведению жидкости из организма не стоит. Наше тело само знает, когда именно и сколько жидкости ему нужно сбросить.

Также отек может быть одним из признаков аллергии.

«В этом случае отеки сопровождаются нарушением дыхания. Если у человека есть отек лица, сопровождающийся даже легким нарушением дыхания, очень важно понять, после какого продукта это произошло, и исключить этот продукт из рациона. Потому что следующая аллергическая реакция может быть смертельной. Всякий раз выраженность аллергической реакции возрастает. Человек просто не сможет дышать», — объяснил врач.

Кроме того, отек лица может говорить о заболевании почечной ткани, что не является такой уж редкостью, уверяет Хорошев. По словам невролога, если отек держится больше трех дней, необходимо обратиться в медицинское учреждения для обследования. Это поможет избежать проблем со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие витамины нужны человеку в осенне-зимний период.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:14
Влияют на ДНК: могут ли вспышки сверхновых спровоцировать рак и мутации
7:00
Сытное утро: можно ли есть мясо на завтрак
6:50
Это признак: три причины, почему мы утром видим свое лицо опухшим
6:45
Пантера напала на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска
6:38
Дрейфовавшего 67 дней в Охотском море Пичугина выписали из больницы
6:27
Лоб в лоб: жуткое ДТП в Башкирии унесло жизни трех человек

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
Паспорт с пенсией украли у 93-летней актрисы из «Брата» в Петербурге
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака