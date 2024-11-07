Матвиенко призвала к продовольственному суверенитету по детскому питанию

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

На сегодняшний день 85-90% сухих смесей производятся из импортных компонентов.

Матвиенко призвала к продовольственному суверенитету по детскому питанию

Фото: 5-tv.ru

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В России необходимо установить продовольственный суверенитет по детскому питанию. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных актуальным вопросам здорового питания детей раннего возраста (от 0 до 3 лет).

«У нас много делается в стране для обеспечения продовольственной безопасности, продовольственного суверенитета. И объективно, в этом направлении за последние годы достигнуты большие успехи», — указала глава Совфеда.

По ее словам, сейчас необходимо обратить внимание и на рынок детского питания, поскольку он на 85-90% состоит из импортных компонентов, в то время как более половины детей до одного года находятся на искусственном вскармливании.

Матвиенко добавила, что для россиян крайне остро стоит и вопрос доступности сухих смесей — одна банка стоит от 1,5 до четырех тысяч рублей. Председатель Совфеда подчеркнула, что России необходимо отказаться от импортных заменителей грудного вскармливания и начать производить их самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ввела продовольственное эмбарго в отношение ряда стран.

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Матвиенко призвала к продовольственному суверенитету по детскому питанию

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