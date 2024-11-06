Патрушев: продовольственную безопасность России гарантирует урожай зерновых

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Важную роль в развитии продовольственной экономики России сыграло возвращение Крыма в состав РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В 2024 году Россия получит урожай из 130 миллионов тонн зерновых. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе лекции на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«С учетом развития отрасли… мы получим свои 130 миллионов тонн зерновых, которые гарантируют продовольственную безопасность и которые позволят нам выполнить наши экспортные задачи… Отрасль уверенно идет вперед. Ярким примером может послужить год, в котором мы сегодня находимся, 2024 год. Погодных аналогов ему не было очень много лет, … и я, как следствие, должен сказать, что уборка урожая в этом году идет крайне и крайне тяжело», — объяснил Патрушев.

Однако, по его словам, несмотря на все форс-мажорные обстоятельства, Россия все равно получит урожай из 130 миллионов тонн зерновых.

«В 2014 году в родную гавань вернулся наш Крым. Кому-то за рубежом, как известно, это пришлось очень-очень не по душе, России начали чинить различного рода препоны, препятствия, но волевое решение нашего президента в сфере геополитики создало новые возможности для экономики, в том числе для экономики агропромышленного комплекса», — подчеркнул вице-премьер.

Патрушев также напомнил, что Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении стран, которые «слишком громко выражали недовольство в адрес России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о намерении НАТО использовать Дунай для доступа в Черное море.

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