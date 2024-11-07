Витамины любви: почему россияне чаще ищут вторую половинку именно осенью

Чувство одиночества может возникнуть в любое время года. Но есть особая пора, когда желание быть нужным ощущается острее всего.

Россияне чаще ищут серьезные отношения осенью. Как выяснилось, на поиски второй половинки в дождливое время года людей толкает хандра. Об этом в беседе с изданием Газета.ру сообщили специалисты дейтинг-сервиса.

Результаты опроса показали, что женщины сильнее подвержены унылым состояниям, а мужчины — лишь на 29%, так как с чувством одиночества в эту пору им помогает справиться работа.

«Женщины в борьбе с осенней хандрой предпочитают путь — любовь к себе. Половина ответили, что лучший способ развеяться осенью — уделять больше времени хобби и спорту», — заверили эксперты.

Трудоголиков среди представительниц прекрасного пола достаточно — с помощью работы, по словам специалистов, с сезонной тоской справляются 30% женщин.

Один из основных способов найти вторую половину сегодня — это дейтинг-сервисы. В соцсетях знакомятся 13% мужчин и 12% женщин. Мужчины в этом вопросе проявляют большую активность, нежели дамы.

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