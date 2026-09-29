Тянет к драме: как построить отношения после пережитого абьюза

Психолог Мыскин: после абьюза психика может воспринимать стабильность как скуку

Абьюзивные отношения часто оставляют после себя сильную эмоциональную зависимость. Даже после расставания спокойные и стабильные отношения могут казаться скучными. Почему так происходит и как научиться снова доверять людям, в беседе с aif.ru рассказал семейный психолог Дмитрий Мыскин.

По словам эксперта, в абьюзивных отношениях человек попадает в цикл эмоциональных качелей: стресс и страх сменяются периодами заботы и примирения. Такое чередование вызывает сильные переживания и формирует привычку к постоянному напряжению.

Во время конфликтов человек может сталкиваться с оскорблениями, контролем, нарушением личных границ, ревностью, манипуляциями и обесцениванием. После этого часто наступает период «искупления», когда партнер обещает измениться, проявляет внимание и пытается вернуть доверие.

По словам Мыскина, абьюзер не всегда воспринимает себя как агрессора: его поведение может быть связано с собственными страхами и нездоровыми моделями взаимодействия. Однако для человека, который находится в таких отношениях, это становится разрушительным опытом.

После выхода из абьюза спокойствие в новых отношениях может восприниматься как тревожный сигнал. Психика, привыкшая к резким сменам эмоций, начинает искать привычное напряжение: кажется, что если нет конфликтов, значит, что-то не так.

Чтобы не повторить прежний сценарий, психолог советует обращать внимание на тревожные признаки:

газлайтинг и отрицание очевидных фактов;

угрозы, унижения и обесценивание;

контроль переписок, общения и личного пространства;

попытки изолировать от близких;

эмоциональные качели после конфликтов;

невозможность спокойно обсуждать проблемы.

Эксперт выделил несколько шагов, которые помогут восстановить здоровую модель отношений.

Во-первых, научиться отличать спокойствие от скуки. Важно понять: отсутствие драматичных эмоций не означает отсутствие любви. Стабильность может быть признаком безопасности.

Также необходимо вернуть личные границы. Стоит заранее определить, что для вас неприемлемо, и учиться спокойно говорить: «Мне это не подходит», «Я с этим не согласна».

Смотреть на поступки, а не только на слова. Важны не обещания после конфликтов, а реальные изменения в поведении партнера.

Не пытаться заслужить любовь или спасти другого человека. Здоровые отношения не требуют постоянного доказательства своей ценности.

Работать с тревогой и триггерами. Если возникает страх или желание резко реагировать, полезно сделать паузу, назвать свои эмоции и вернуться к фактам ситуации.

«Если в ваших отношениях все красиво и ярко, но непредсказуемо и часто вас ранит, это тревожная любовь, а не здоровая близость», — отметил Мыскин.

По словам психолога, после пережитого абьюза важно заново учиться доверять себе и своим ощущениям. При необходимости восстановить границы и пережить последствия травматичного опыта может помочь работа со специалистом.

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