Количество стремительно растет: какой тип рака самый распространенный у мужчин

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 46 0

Меланома среди мужчин в РФ диагностируется чаще, чем у женщин

Количество стремительно растет: какой тип рака самый распространенный у мужчин

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Аналитики медицинской страховой компании поделились результатами исследования.

В последние годы количество новых случаев рака предстательной железы у мужчин в России стремительно растет. И на данный момент по числу заболевших он практически догнал рак легких. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на исследование одной их страховых медицинских компаний.

В публикации отмечается, что на оба типа онкозаболеваний приходится больше 23% диагнозов. Около 15% занимают выявленные опухоли пищеварительной системы, включая рак желудка (10%) и рак кишечника (5%), а также рак кожи.

Исследование показало, что меланома среди мужчин в России диагностируется гораздо чаще, чем у женщин, и риск ее развития увеличивается с возрастом в три раза. Более 5% случаев составляют злокачественные опухоли почек, а также наблюдается рост числа опухолей поджелудочной железы, печени и желчных протоков.

К сожалению, мужчины в России не только недостаточно осведомлены о рисках и симптомах онкологических заболеваний, но и значительно позже обращаются за медицинской помощью.

Чтобы снизить риск заболеваний и увеличить шансы на раннюю диагностику, врачи рекомендуют мужчинам старше 40 лет проходить ежегодный скрининг — сдавать биохимический анализ крови для выявления отклонений в работе внутренних органов, анализ крови на ПСА, проходить флюорографию, отслеживать уровень гемоглобина.

Необходимо помнить, что раннее выявление рака значительно повышает шансы на успешное лечение.

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