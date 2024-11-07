Путин: США добились укрепления своей роли в мире за счет Украины

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 10 0

Однако дальнейшие перспективы у Штатов удручающие.

Путин: США добились укрепления своей роли в мире за счет Украины

Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конфликт на Украине позволил США добиться укрепления своей ведущей роли в Европе. На это указал президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания клуба «Валдай».

Президент РФ подчеркнул, что в конечном итоге Штаты ожидает неминуемое ослабление системы подчиненности. По его словам, многие европейские страны во вред своим интересам совершают действия на пользу Вашингтона.

Выступая на «Валдае» Путин также обратил внимание, что именно страны НАТО вынудили Россию на начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

«НАТО просто вынудили нас на ответные действия в Донбассе. Добились того, чего хотели», — заявил президент.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы на территории РФ.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:54
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
21:48
Путин: США добились укрепления своей роли в мире за счет Украины
21:35
«Можно договориться»: Путин заявил, что давить на Россию бесполезно
21:27
«Нажимаю пару кнопок, чтобы кое-что посмотреть»: Путин рассказал, как пользуется интернетом
21:17
Путин назвал искусственный интеллект важнейшим инструментом развития
21:11
Байден подтвердил свое намерение передать власть Трампу мирно

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
Самая несчастная первая леди: почему Мелания Трамп не рада победе мужа на выборах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака