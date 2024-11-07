Конфликт на Украине позволил США добиться укрепления своей ведущей роли в Европе. На это указал президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания клуба «Валдай».

Президент РФ подчеркнул, что в конечном итоге Штаты ожидает неминуемое ослабление системы подчиненности. По его словам, многие европейские страны во вред своим интересам совершают действия на пользу Вашингтона.

Выступая на «Валдае» Путин также обратил внимание, что именно страны НАТО вынудили Россию на начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

«НАТО просто вынудили нас на ответные действия в Донбассе. Добились того, чего хотели», — заявил президент.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы на территории РФ.