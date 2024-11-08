«Считаю правильным»: Тимур Родригез сообщил бывшей жене о разводе по телефону

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 24 0

Шоумен Тимур Родригез сообщил бывшей жене о разводе по телефону

«Считаю правильным»: Тимур Родригез сообщил бывшей жене о разводе по телефону

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С Анной Девочкиной он прожил в браке 16 лет.

Шоумен Тимур Родригез развелся с супругой Анной Девочкиной по телефону. Об этом он сообщил в интервью FAMETIME TV.

Артист признался, что является инициатором разрыва. На тот момент они находились с супругой в разных местах и обговаривали все дистанционно. Родригез отметил, что это решение принял с максимальной ответственностью.

«Я о нем не просто не жалею, и не то, что не хочу оправдываться, а наоборот, считаю это решение максимально правильным, одним из самых смелых в жизни и…сложно говорить в такой ситуации прекрасным, тем не менее», — отметил шоумен.

Он также рассказал, что, когда бывшая жена вернулась домой, он считал себя уже свободным мужчиной. И, собственно, поэтому завел новый роман. Супруга, конечно, была в шоке. Но, Родригеза, похоже, это не смутило.

Артист заявил, что верит в «своего» человека, с которым они будут понимать друг друга. Сама экс-супруга Анна никак не комментировала заявления Родригеза.

Шоумен заявил о расставании в сентябре 2023 года. Супруги прожили в браке 16 лет и за этот период у них родилось двое сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что страстные поцелуи Родригеза с новой возлюбленной взбудоражили Сеть.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.07
-0.15 105.57
-0.14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 нояб...

Последние новости

7:00
Техника и живая сила ВСУ под огнем российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
6:38
Снимают воспаление и ускоряют процессы: какие напитки укрепляют иммунитет
6:21
«Считаю правильным»: Тимур Родригез сообщил бывшей жене о разводе по телефону
6:00
Вертолеты Ка-52м бьют врага в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
5:50
Просто, но действенно: как избавиться от привычки переедать
5:36
Продажи упадут? Как будет развиваться российский рынок авто

Сейчас читают

В Европе не дует: электроэнергия в Германии подорожала в восемь раз
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака