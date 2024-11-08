«Считаю правильным»: Тимур Родригез сообщил бывшей жене о разводе по телефону

С Анной Девочкиной он прожил в браке 16 лет.

Шоумен Тимур Родригез развелся с супругой Анной Девочкиной по телефону. Об этом он сообщил в интервью FAMETIME TV.

Артист признался, что является инициатором разрыва. На тот момент они находились с супругой в разных местах и обговаривали все дистанционно. Родригез отметил, что это решение принял с максимальной ответственностью.

«Я о нем не просто не жалею, и не то, что не хочу оправдываться, а наоборот, считаю это решение максимально правильным, одним из самых смелых в жизни и…сложно говорить в такой ситуации прекрасным, тем не менее», — отметил шоумен.

Он также рассказал, что, когда бывшая жена вернулась домой, он считал себя уже свободным мужчиной. И, собственно, поэтому завел новый роман. Супруга, конечно, была в шоке. Но, Родригеза, похоже, это не смутило.

Артист заявил, что верит в «своего» человека, с которым они будут понимать друг друга. Сама экс-супруга Анна никак не комментировала заявления Родригеза.

Шоумен заявил о расставании в сентябре 2023 года. Супруги прожили в браке 16 лет и за этот период у них родилось двое сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что страстные поцелуи Родригеза с новой возлюбленной взбудоражили Сеть.