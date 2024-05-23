Тайное становится явным: страстные поцелуи Родригеза с новой возлюбленной взбудоражили Сеть

Прежде знаменитости только отшучивались на прямые вопросы об их отношениях.

Певец и телеведущий Тимур Родригез, который в сентябре прошлого года развелся с женой, попал в объектив папарацци во время объятий со своей новой возлюбленной актрисой Катей Кабак. Раньше парочку подозревали в том, что они разыгрывают поклонников, только изображая отношения, однако, похоже, их чувства реальны.

Обе звезды все время уходили от ответа на вопрос, встречаются ли они. Кабак обычно отшучивалась, что скоро все сами все узнают. А недавно Тимур и Катя отправились в совместный круиз по городам Турции, где их и застукал любопытный поклонник.

На кадрах, опубликованных изданием StarHit.ru, видно, как 44-летний Родригез нежно придерживает и целует 33-летнюю артистку, которая нежно прижимается к нему.

Впервые фанаты заподозрили знаменитостей в романе после того, как заметили их вместе на недавней премьере популярного сериала. А спустя всего пару недель, знаменитости снова появились на публике вместе.

Стоит отметить, что обе звезды недавно закончили серьезные отношения, и, если о разводе Кабак официально не сообщалось, то вот распад семьи Родригеза, которая существовала 16 лет, получился громким.

«Уходите вовремя — домой, даже если вас никто там не ждет, с зажигательной вечеринки, от гостей без „посошка“, от неуместных связей и дурных привычек, от депрессии и мрачных мыслей, от тяжелых воспоминаний, из отношений, изживших себя, от людей, разрушающих вас или разрушающих вашего партнера рядом с вами», — комментировал телеведущий свое расставание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком.