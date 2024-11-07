«Краев не видят»: Путин высказался о скандальном открытии Олимпиады в Париже

Президент РФ сравнил представителей МОК с цирковыми артистами.

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал на открытии Олимпиады в Париже и высказался о деятельности Международного олимпийского комитета (МОК), который допустил произошедшее, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил глава государства, мероприятия он не видел, но последовавшие бурные обсуждения шоу заставили посмотреть его запись позже. По мнению Путина, из-за внешнего давления и коммерциализации МОК превратился в сборище цирковых артистов. Он заявил, что открытие Олимпиады было оскорбительным для христиан.

«Я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это безусловно было оскорбительно для миллионов верующих христиан… Я повторю то, что уже неоднократно говорил: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Так можно и до убийства дойти! Люди не чувствуют границ, краев не видят, как у нас в народе говорят», — сказал Владимир Владимирович.

Глава государства подчеркнул, что у каждого есть право на свое видение в тех или иных вопросах. Однако понимание, что это видение оскорбит другого человека, должно останавливать от действий. Путин коснулся и темы участия трансгендеров в женских соревнованиях. Он предложил им бороться между собой и добавил, что сменившие пол мужчины своим вмешательством убивают женские виды спорта.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит ежегодно. Каждый год выбирается новая актуальная тема, сегодняшнее, XXI заседание освещает следующую: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин объяснил, чего не хватает России в отношениях со странами Запада.