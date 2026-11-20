Сегодня начинается рабочий визит президента России Владимира Путина в Таджикистан. Поздно ночью российский лидер прибыл в Душанбе.

У трапа самолета его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, что подчеркивает особый статус отношений двух стран. По протоколу личный прием характерен для государственного визита.

Среди ключевых тем — ситуация вокруг Афганистана. Особое внимание также уделят укреплению экономических связей.

Кроме того, на повестке — вопросы дальнейшей работы российской военной базы в Таджикистане.

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