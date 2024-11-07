«Дополняем друг друга»: доверие между РФ и Китаем достигло наивысшего уровня

Владимир Путин отметил, что именно этого не хватает в отношениях с Западом.

Отношения России и Китая сегодня перспективны как никогда, и основаны они, в первую очередь, на доверии. Именно этого Москве не хватает при взаимодействии со странами Запада — Соединенными Штатами и государствами Евросоюза. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке в современной истории. Мы реально хорошо дополняем друг друга. Начали с энергетики, технологиями обмениваемся. И значение растет. Мы расширяем номенклатуру своего сотрудничества, все больше и больше внимания уделяя высоким технологиям», — сказал он.

Как отметил президент, современному Китаю удалось добиться действительно многого. Модель, которую использует это государство, оказалась даже более эффективной, чем у других. Прежде Путин также подчеркивал, что РФ не воспринимает Запад как враждебную цивилизацию, этот вопрос даже не становится темой для обсуждения.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит ежегодно. Каждый год выбирается новая актуальная тема, сегодняшнее, XXI заседание освещает следующую: «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Как писал 5-tv.ru, ранее Владимир Путин заявил, что США добились укрепления своей роли в мире за счет Украины.