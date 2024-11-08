Экс-любовнице Гуфа грозит до десяти лет тюрьмы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 48 0

Экс-любовнице Гуфа Яне Шевцовой грозит до десяти лет тюрьмы

Экс-любовнице Гуфа грозит до десяти лет тюрьмы

Фото: ВКонтакте/yanashevczova

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Звезда «Дома-2» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В отношении звезды «Дома-2», экс-возлюбленной рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Яны Шевцовой возбуждено уголовное дело. Девушка обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере — ей грозит до десяти лет колонии. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — отметил он.

Кроме того, против Шевцовой может быть возбуждено новое уголовное дело по другой статье Уголовного кодекса. Официальных заявлений от правоохранительных органов Свердловской области по этому поводу пока не поступало.

Информация о задержании звезды «Дома-2» возле одного из торговых центров Екатеринбурга появилась еще 10 октября. По данным СМИ, девушка шантажировала некого бизнесмена и в этот день получила от него один миллион рублей. Ранее Шевцова грозилась публично рассказать о том, что мужчина бросил ее с ребенком.

Яна Шевцова получила известность в 2019 году после того, как заявила, что состояла в интимной близости с Гуфом и якобы забеременела от него, когда он встречался с певицей Кети Топурией. Спустя некоторое время девушка сообщила, что сделала аборт, однако поклонники ей не поверили.

К слову, у самого Гуфа в последнее время тоже проблемы с законом. В конце октября рэпера задержали в подмосковной бане — там артист подрался с братом владельца, который, как выяснилось, оказался полицейским. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

После инцидента Гуф по собственной инициативе лег в рехаб. Вскоре появились сообщения о том, что у там рэпера началась ломка и галлюцинации — ему якобы кажется, что он в тюрьме, а не на лечении. Однако адвокат Гуфа Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru опроверг эту информацию: по его словам,  слухи о его состоянии преувеличены.

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