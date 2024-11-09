Семья на первом месте: сын Валерии отметил день рождения в Китае с женой

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 31 0

Сын певицы Валерии Арсений отметил день рождение в Китае с супругой

Семья на первом месте: сын Валерии отметил день рождения в Китае с женой

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предпринимателю исполнилось 26 лет.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин отпраздновал свой день рождения в Китае. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на соцсети молодого человека.

Арсений родился в семье продюсера Александра Шульгина и Валерии, 8 ноября ему исполнилось 26 лет. Сын звездной пары встретил праздник с супругой Лианой в Китае, куда ранее отправился по работе. Шульгин отметил, что семья для него всегда на первом месте.

Сама Валерия публично поздравила сына, опубликовав трогательный пост.

«Любовь моя, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за счастливую меня — за то, какой ты замечательный человек, сын, муж и отец. Спасибо тебе отдельное за чудесную Лианочку, добрую, светлую девочку, и ваше продолжение Селинку. Люблю вас очень-очень. Пусть все у тебя получается и удается. Продолжай совершенствоваться во всем, что ты и делаешь все годы», — написала артистка.

Арсений и Лиана в браке с 2020 года, у них есть трехлетняя дочь Селин. Шульгин предпочел музыкальной карьере предпринимательство. Он поставил себе цель — создать собственный бренд кроссовок. Как рассказывал бизнесмен в соцсетях, именно в Китае он нашел фабрику, которая занимается разработкой и пошивом обуви. В ближайшее время товар поступит на российский рынок.

Ранее 5-tv.ru писал, что на сына Валерии подали иск суммой более 500 тысяч долларов.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
В Петербурге сотрудницы салона красоты устроили потасовку
4:00
«Сейчас поступил бы так же»: певец SOLDATOV увел жену у лучшего друга
3:40
Семья на первом месте: сын Валерии отметил день рождения в Китае с женой
3:20
Тяжелая утрата: какие знаменитости пережили смерть своих детей
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака
2:50
Всегда так было: эксперт объяснил популярность Белоруссии у российских туристов на Новый год

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
За девять жизней: суд вынес приговор двум военным за расстрел в Волновахе
Застрявший в Японии круизный лайнер с туристами из РФ отправился в Шанхай
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака