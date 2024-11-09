Семья на первом месте: сын Валерии отметил день рождения в Китае с женой

Предпринимателю исполнилось 26 лет.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин отпраздновал свой день рождения в Китае. Об этом сообщает издание Газета.ру со ссылкой на соцсети молодого человека.

Арсений родился в семье продюсера Александра Шульгина и Валерии, 8 ноября ему исполнилось 26 лет. Сын звездной пары встретил праздник с супругой Лианой в Китае, куда ранее отправился по работе. Шульгин отметил, что семья для него всегда на первом месте.

Сама Валерия публично поздравила сына, опубликовав трогательный пост.

«Любовь моя, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за счастливую меня — за то, какой ты замечательный человек, сын, муж и отец. Спасибо тебе отдельное за чудесную Лианочку, добрую, светлую девочку, и ваше продолжение Селинку. Люблю вас очень-очень. Пусть все у тебя получается и удается. Продолжай совершенствоваться во всем, что ты и делаешь все годы», — написала артистка.

Арсений и Лиана в браке с 2020 года, у них есть трехлетняя дочь Селин. Шульгин предпочел музыкальной карьере предпринимательство. Он поставил себе цель — создать собственный бренд кроссовок. Как рассказывал бизнесмен в соцсетях, именно в Китае он нашел фабрику, которая занимается разработкой и пошивом обуви. В ближайшее время товар поступит на российский рынок.

Ранее 5-tv.ru писал, что на сына Валерии подали иск суммой более 500 тысяч долларов.